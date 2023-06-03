В Колпино задержали подозреваемого в надругательстве над семиклассницей

Сотрудники правоохранительных органов «по горячим следам» задержали 22-летнего подозреваемого в изнасиловании семиклассницы в Колпино. О происшествии стало известно второго июня, сообщает «78.ru».
В полицию обратилась 69-летняя бабушка потерпевшей. Она рассказала, что в августе прошлого года в квартире на улице Танкистов молодой человек надругался над ее 14-летней внучкой.
В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания, возбуждено дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Известно, что подозреваемый приехал в Россию на заработки. Выясняются все детали случившегося.
Ранее в Туве шестеро подростков изнасиловали 17-летнюю девушку.