Microsoft откажется от поддержки голосового помощника Cortana

В компании отметили, что сосредоточатся на работе над интеллектуальным ассистентом Copilot. Помощник появился в марте 2023 года в качестве чат-бота в нескольких приложениях экосистемы Microsoft 365. В мае сообщалось, что Copilot будет доступен в боковой панели Windows 11.