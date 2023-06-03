Microsoft откажется от поддержки голосового помощника Cortana

Голосовой помощник Cortana для Windows больше не будет поддерживаться в качестве отдельного приложения, заявили в корпорации Microsoft.
В компании отметили, что сосредоточатся на работе над интеллектуальным ассистентом Copilot. Помощник появился в марте 2023 года в качестве чат-бота в нескольких приложениях экосистемы Microsoft 365. В мае сообщалось, что Copilot будет доступен в боковой панели Windows 11.
Голосовой помощник Cortana был представлен в 2015 году. Приложение не получило популярности у пользователей и в 2021 году корпорация прекратила поддержку мобильной версии ассистента.
Ранее IT-гигант Google решил убрать формат коротких видеозаписей Stories из видеохостинга YouTube.