Ушаков сообщил о сохранении некоторых контактов России и США

Помощник президента России Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что некоторые контакты между Москвой и Вашингтоном существуют.
Ушаков отметил, что в основном поднимаются дипломатические темы или вопросы, связанные с обменом заключенными. Контакт существуют между МИД России и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США.
«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени», — отметил помощник президента.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести диалог с США, однако не поступится своими интересами.