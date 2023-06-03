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Ушаков сообщил о сохранении некоторых контактов России и США

Политика
Ушаков сообщил о сохранении некоторых контактов России и США

Помощник президента России Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что некоторые контакты между Москвой и Вашингтоном существуют.

Ушаков отметил, что в основном поднимаются дипломатические темы или вопросы, связанные с обменом заключенными. Контакт существуют между МИД России и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США.

«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени», — отметил помощник президента.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести диалог с США, однако не поступится своими интересами.
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