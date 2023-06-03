Насильники считают себя жертвами: психолог Зберовский про абьюз в отношениях со стороны женщин

Если все участники терапии осознают причину их бесконечного конфликта, понимают триггеры, которые приводит к взрыву, то нужно в них разбираться. Где-то мужчина неправ (например, водку пьет, поздно приходит от друзей или с работы), а жена психует — там пытаемся менять его поведение. Где-то бывает женщина сама лезет, куда ей не надо, меняют ее поведение. Работа психолога состоит в том, чтобы убрать триггеры, то есть точки конфликта. Если взять условно 100% пар, где семейное насилие совершается женщиной, процентов 70 пар удается сохранить таким путем, рассказывает семейный психолог