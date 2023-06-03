Насильники считают себя жертвами: психолог Зберовский про абьюз в отношениях со стороны женщин

Почему мужчины могут становиться жертвами домашнего насилия со стороны женщин, можно этого избежать или «исправить» дам, способных на домашнее насилие, рассказал корреспонденту ФАН психолог, доктор наук, специалист по семейным и любовным отношениям Андрей Зберовский.
«В паре, где есть насилие (неважно, мужчины над женщиной, женщины над мужчиной), можно говорить о созависимых отношениях. То есть в них партнеры как бы подбираются по степени садомазохизма. Если проще: есть один садист, а другой находит в этом какое-то удовольствие. На словах, он, может, и заявляет, что удовольствия не находит, но при этом расстаться не может, находит миллион причин, чтобы объяснять это. Кто-то якобы из-за детей, кто-то из-за денег, кто-то потому, что любит — не важно, кто что говорит, важнее, что делает при этом: не расходится с таким партнером», — объясняет психолог.
Так что это выбор, как правило, обоих партнеров в паре — оставаться вместе и существовать в таких деструктивных отношениях.
«Поэтому когда в семье насилие проявляет женщина, когда она пьет, когда бьет, оскорбляет — ведет себя как абьюзер, то, конечно, речь в таких случаях идет о мужчинах слабых, слабохарактерных, но слабохарактерных по отношению именно к этой конкретной женщине. То есть мужчина может быть вполне себе и успешным, и сильным, и с характером, и смелым, и умеющим деньги зарабатывать, но в отношениях с конкретной женщиной он не может сопротивляться, не в состоянии просто уйти», — продолжил эксперт.
Прекратить семейное насилие можно только одним способом: это когда мы уходим от того, кто себя ведет не устраивающим нас образом. И тогда, соответственно, насильник либо меняет свое поведение, пытается себя останавливать, либо отношения заканчиваются, и каждый живет себе счастливо без другого.
«Я в работе психолога каждую неделю вижу женщин, которые являются домашними тиранами — то есть это не редкая картина, давайте будем честно говорить, много таких женщин. И всегда они живут с теми мужчинами, у которых не хватает сил с ними расстаться. И именно неспособность мужчины расстаться позволяет этой ситуации вновь и вновь продолжаться, воспроизводиться и дальше существовать», — поделился своими наблюдениями Андрей Зберовский.
Если пара подбирается по степени дополнения, то получается, что избежать вот такого вот домашнего/семейного насилия невозможно? Да, невозможно, считает психолог.
«Беда в том, что истории с семейным насилием все цикличны, то есть там есть цикл: сегодня поругались, завтра пауза, молчанка, потом опять вдруг нахлынула любовь, и там со слезами просят прощения, там секс примирения — все опять довольны и счастливы, потом, завтра опять бьют по голове, опять оскорбляют и дальше развивается цикл. У кого-то он недельный, кто-то в месяц укладывается, у кого-то каждые 2-3 дня. Люди живут в цикле и, соответственно, неспособны осознать этот цикл. Для них каждый раз как первый раз. И в этом главная проблема — каждый раз как в первый раз», — заострил внимание собеседник ФАН.
Терапия семейного психолога как раз заключается в том, чтобы пары осознали цикличность, присущую данным конкретным отношениям, считает он.
«Когда мы с такими парами работаем, предлагаем начать фиксировать цикл: заводим дневничок, записываем, из-за чего возникла ссора, сколько раз кто кому дал “по морде”, сколько разбили тарелок, какая была потом молчанка, кто что пообещал при примирении — что в последний раз, что этого никогда больше не будет, некие высокие слова, договоренности, затем примирительный секс, и потом когда опять все это происходит. И вот мы когда несколько таких циклов фиксируем, тогда мы людям показываем, что доверять им нельзя — ни самому себе, ни своему партнеру. Только после этого возможна какая-то уже динамика осознания. И вот только после этого мы пытаемся ввести какие-то правила между партнерами, чтобы убрать конфликтные ситуации», — поделился нюансами психотерапии Андрей Зберовский.
Если все участники терапии осознают причину их бесконечного конфликта, понимают триггеры, которые приводит к взрыву, то нужно в них разбираться. Где-то мужчина неправ (например, водку пьет, поздно приходит от друзей или с работы), а жена психует — там пытаемся менять его поведение. Где-то бывает женщина сама лезет, куда ей не надо, меняют ее поведение. Работа психолога состоит в том, чтобы убрать триггеры, то есть точки конфликта. Если взять условно 100% пар, где семейное насилие совершается женщиной, процентов 70 пар удается сохранить таким путем, рассказывает семейный психолог
«Но если мы, убрав триггеры все равно наблюдаем конфликты, все равно женщина срывается, орет, вопит, бьет, то мы понимаем, что дело здесь не в муже и не в браке — мы понимаем, что женщина такая была, скорее всего, всю жизнь вне зависимости от того, с кем: она такая сама по себе. И дальше нужно понять причины. Бывает, мы отправляем женщину к эндокринологу и выясняем, что там, условно, проблема с щитовидкой. Или какие-то иные проблемы в других гормональных центрах. Подбираем успокоительные или врач назначает адекватную гормональную терапию. Но чтобы женщина пошла к врачу, сдала анализы и поняла, что проблема в ней самой, нужно сначала ей это доказать», — продолжает рассказ эксперт.
Ведь все люди, которые дома дерутся, орут, бьют и оскорбляют (неважно, мужчины или женщины), уверены, что они же хорошие, это они жертвы.
«Главный парадокс семейного насилия в том, что насильник обычно считает себя жертвой», — подчеркнул Андрей Зберовский.
Поэтому задача психолога — доказать человеку, что дело не в партнере, а в нем самом. Дальше ищем причины, и человек начинает получать гормонотерапию у медиков, кому-то подбираем просто успокоительное средство, кто-то начинает работу уже с личным психологом, подвергается психоанализу, когда пытается вместе со специалистом разобраться с причинами и особенностями такого его поведения.
«Там, где человек не принимает ответственность на себя, естественно, либо люди разводятся, либо продолжают семейное насилие. А там, где ответственность принимается, открывается окно возможности для улучшения ситуации», — подытожил психолог.
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