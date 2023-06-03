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Настю Ивлееву едва не уволили из «Орла и решки» после первого выпуска

Шоу-бизнес
Настю Ивлееву едва не уволили из «Орла и решки» после первого выпуска

Блогера Настю Ивлееву могли уволить с поста ведущей шоу «Орла и решки». Об этом в интервью изданию «Афише Daily» заявил гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия.

Он отметил, что съемочная команда показала ему отснятый материал первого выпуска с новым лицом. Происходящее его не впечатлило.

«Она стоит на Шри-Ланке и говорит: вот в Коломбо пляж, тут отель, в общем, за 5 лет ничего не изменилось. Я говорю продюсерам: "Что это такое, ей что, рассказать нечего?"», — поделился воспоминаниями Картозия.

Недовольный работой ведущей мужчина обратился к шоуранерам. Те напомнили, что гендиректор сам одобрил кандидатуру Ивлеевой на это место. После этого Картозия решил не снимать телеведущую с должности.

Ранее деятельностью блогера заинтересовалась ФНС. Представители ведомства подозревают ее в неуплате налогов.
Анастасия Ивлеева пятница орел и решка
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