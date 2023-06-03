Настю Ивлееву едва не уволили из «Орла и решки» после первого выпуска

Блогера Настю Ивлееву могли уволить с поста ведущей шоу «Орла и решки». Об этом в интервью изданию «Афише Daily» заявил гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия.
Он отметил, что съемочная команда показала ему отснятый материал первого выпуска с новым лицом. Происходящее его не впечатлило.
«Она стоит на Шри-Ланке и говорит: вот в Коломбо пляж, тут отель, в общем, за 5 лет ничего не изменилось. Я говорю продюсерам: "Что это такое, ей что, рассказать нечего?"», — поделился воспоминаниями Картозия.
Недовольный работой ведущей мужчина обратился к шоуранерам. Те напомнили, что гендиректор сам одобрил кандидатуру Ивлеевой на это место. После этого Картозия решил не снимать телеведущую с должности.
Ранее деятельностью блогера заинтересовалась ФНС. Представители ведомства подозревают ее в неуплате налогов.