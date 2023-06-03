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Врач Лебедев предупредил о неприятном заболевании, которым можно заразиться в водоеме

Общество
Врач Лебедев предупредил о неприятном заболевании, которым можно заразиться в водоеме

Купание в загрязненных водоемах чревато проблемами со здоровьем. О неприятном недуге, который может подстерегать человека, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Речь идет о «зуде купальщика». Развитие болезни провоцируют паразиты, источниками которых являются утки и пресноводные моллюски.

«Плавающие в воде личинки плоского червя шистосомы (церкарии) поражают кожные покровы человека, вызывая сильный зуд, отечность и кожные высыпания», — предупредил Лебедев в беседе с изданием «Газета.RU».

Заболевание может длиться до двух недель. При появлении признаков недуга врач посоветовал обратиться к специалистам. Особенно тяжело «зуд купальщика» переносит подрастающее поколение, добавил Лебедев.

Лето 2023 года станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Такой прогноз ранее озвучил метеоролог и кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.
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