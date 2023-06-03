Врач Лебедев предупредил о неприятном заболевании, которым можно заразиться в водоеме

Купание в загрязненных водоемах чревато проблемами со здоровьем. О неприятном недуге, который может подстерегать человека, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Речь идет о «зуде купальщика». Развитие болезни провоцируют паразиты, источниками которых являются утки и пресноводные моллюски.
«Плавающие в воде личинки плоского червя шистосомы (церкарии) поражают кожные покровы человека, вызывая сильный зуд, отечность и кожные высыпания», — предупредил Лебедев в беседе с изданием «Газета.RU».
Заболевание может длиться до двух недель. При появлении признаков недуга врач посоветовал обратиться к специалистам. Особенно тяжело «зуд купальщика» переносит подрастающее поколение, добавил Лебедев.
Лето 2023 года станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Такой прогноз ранее озвучил метеоролог и кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.