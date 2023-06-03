Экс-тренер «Локомотива» Семин рассказал, в чем состоит уникальность Дзюбы

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба нацелен только на победу и «заряжает» своим энтузиазмом товарищей по команде. Такое заявление сделал бывший наставник «железнодорожников» Юрий Семин.
Как следует из слов специалиста, именно в этом выражается уникальность 34-летнего форварда. При этом тренер по футболу одобрил решение спортсмена вернуться в национальный чемпионат РФ.
«У Артема менталитет победителя, он заряжает им партнеров по команде. Хорошо, что Дзюба вернулся в РПЛ и радует болельщиков своей игрой», — сказал Семин в беседе с корреспондентом издания «РБ Спорт».
До этого грузинского нападающего Хвичу Кварацхелия признали самым ценным игроком Серии A в сезоне 2022/2023. В настоящее время атлет выступает за итальянский «Наполи», который ранее завоевал титул чемпиона страны.