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Экс-тренер «Локомотива» Семин рассказал, в чем состоит уникальность Дзюбы

Спорт
Экс-тренер «Локомотива» Семин рассказал, в чем состоит уникальность Дзюбы

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба нацелен только на победу и «заряжает» своим энтузиазмом товарищей по команде. Такое заявление сделал бывший наставник «железнодорожников» Юрий Семин.

Как следует из слов специалиста, именно в этом выражается уникальность 34-летнего форварда. При этом тренер по футболу одобрил решение спортсмена вернуться в национальный чемпионат РФ.

«У Артема менталитет победителя, он заряжает им партнеров по команде. Хорошо, что Дзюба вернулся в РПЛ и радует болельщиков своей игрой», — сказал Семин в беседе с корреспондентом издания «РБ Спорт».

До этого грузинского нападающего Хвичу Кварацхелия признали самым ценным игроком Серии A в сезоне 2022/2023. В настоящее время атлет выступает за итальянский «Наполи», который ранее завоевал титул чемпиона страны.
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