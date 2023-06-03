Агентство ООН по поддержке палестинцев может прекратить работу из-за недостатка финансирования

Страны-доноры сокращают свои пожертвования.
Агентство Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев заявляет, что оно получило лишь 107 млн долларов из 300 необходимых для выполнение своих задач.
Генеральный комиссар структуры Филипп Лаззарини отмечает, что при такой нехватке средств сильно осложняется поддержка более 700 арабских школ и 140 клиник на Западном берегу реки Иордан и в лагерях беженцев.
«Мы будем продолжать неустанно работать с нашими партнерами, в том числе с принимающими странами, для сбора необходимых средств», — сказал он в своем заявлении.
В целом же организации нужны еще хотя бы 150 млн долларов для того, чтобы проработать до конца 2023 года. Еще 75 млн требуется для поддержания продовольственного маршрута в сектор Газа.
«Дефицит усугубляется, и наша способность преодолевать трудности медленно, но верно подходит к концу. Ситуация еще более критична сейчас, когда некоторые из наших преданных доноров указали, что они существенно сократят свой вклад», — добавил Лаззарини.
Агентство создано в 1948 году, его главными задачами являются поддержка образования среди палестинцев, здравоохранения, психосоциальная помощь, а также выделение денег для беднейших семей.