Украина распространяет ложную информацию о якобы готовящейся российскими военными провокации на химическом предприятии «Крымский титан», заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Политик назвал заявления Киева о минировании химзавода попыткой скрыть провалы украинской армии на фронте.
«Отсутствие успехов на фронте они пытаются спрятать под маской таких заявлений и пиар-акций. В этом у них большой опыт. Ориентированы эти акции на внутреннего потребителя», — подчеркнул Константинов.
Он также отметил, что киевский режим под влиянием Запада «закармливает» украинцев информационным «фаст-фудом».
В пятницу, 2 июня почти 1700 школ и 60 больниц в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании. Полиция разыскивает злоумышленников, сообщивших о взрывных устройствах в зданиях.