Президент Туниса предложил ввести дополнительный налог для богатых

Тунис, 3 июня. Президент Туниса Каис Саид планирует ввести дополнительные налоги для богатых вместо того, чтобы отменять субсидии на основные товары, пишут местные СМИ.
Каис Саид на встрече с премьер-министром страны Нажлой Буден заявил о необходимости достижения справедливости и сохранении гражданского мира.
«Вместо отмены субсидий под предлогом их рационализации можно ввести дополнительные налоги на тех, кто получает несправедливые выгоды», — добавил он.
Слова президента о сохранении государственных выплат получили широкую поддержку среди тунисских граждан, ведь еще нет страны, которая бы обошлась без них.
«В период пандемии COVID западные страны выделяли льготы в виде субсидий и компенсаций на газ и электричество, чтобы помочь людям и возместить причиненный им ущерб и облегчить их жизнь в трудное время», — отметил Саид.
По мнению экспертов, правительство может воспользоваться повышением налогов для богатых людей и компаний, однако следует осуществить жесткие экономические меры и сократить расходы в государственных учреждениях на всех уровнях: центральном, региональном и местном.
Ранее Национальный институт статистики (INS) Туниса сообщил, что инфляция в стране немного снизилась.