Певица Алена Швец заявила, что не боится проверок из-за обвинений в ЛГБТ-пропаганде

Российская певица Алена Швец заявила, что не боится проверок из-за обвинений в пропаганде ЛГБТ. О своей позиции она написала в Telegram-канале.
Исполнительница заявила, что она и ее команда готовы к диалогу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и представителями правоохранительных органов. Швец отметила, что не популяризирует никакие взгляды, ориентации и идеалы.
«Более того, материал, вызывающий вопросы, был выпущен давно и никогда не вызывал неоднозначных трактовок», — добавила звезда.
Также певица призвала обратить внимание на ее актуальное творчество, в котором она акцентирует внимание на традиционных ценностях, таких как любовь и дружба.
По словам знаменитости, она всегда следит за возрастом зрителей на концертах и отказывается от исполнения песен, тексты которых «вызывают вопросы» и содержат нецензурную брань.
2 июня Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на Алену Швец «в связи с распространением ЛГБТ-пропаганды среди детей».