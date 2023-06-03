Российский боец ММА спас жизнь человеку с приступом эпилепсии в магазине

Российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку, лежащему с приступом эпилепсии, в магазине в Москве. Об этом сообщают в Telegram‑канале промоутерской организации RCC.
Происшествие случилось в понедельник, 29 мая. Мужчина помог человеку, у которого начался приступ эпилепсии возле кассы в магазине. После оказания первой помощи он вызвал бригаду врачей.
«Я автоматически встал и побежал туда. Сразу понял по рукам, что у него приступ эпилепсии, что он задыхается», — рассказал спортсмен об инциденте.
Боец участвовал в трех боях по правилам ММА, в двух из которых одержал победу. Мажидов также выступал в турнирах под эгидой Hardcore Fighting и United Steel Fighters.
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