Правительство Триполи нанесло новые удары беспилотниками по городам на западе Ливии

Триполи, 3 июня. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, утратившее легитимность более года назад, усилило удары беспилотников по объектам западного региона под предлогом, что в них находятся притоны контрабандистов.
Новые атаки совершены в городах Аз-Завия, Зувара, Аль-Аджилат и Аль-Майа, расположенных к западу от столицы Триполи. По информации местных источников, удары приходятся по группировкам, связанным с рядом фигур, которые выступают против главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбы.
В частности, базирующаяся на востоке страны Палата представителей заявила на днях, что обстрелы направлены на «сведение политических счетов». Одна из атак, по словам парламента, пришлась по дому его депутата.
Со своей стороны, Дбейба сообщил, что в операции задействованы ливийские беспилотники. Однако известно, что у Правительства национального единства таких нет. Использованные в атаках БПЛА, вероятно, поставила Турция, которая с 2020 года направляет на запад Ливии вооружение. Анкара пока не прокомментировала ситуацию.
Аз-Завия, в которой находится один из основных нефтеперерабатывающих заводов Ливии, превратилась за последние годы в центр контрабанды топлива и торговли людьми. Контроль над городом оспаривают между собой различные группировки, поддерживающие Дбейбу и противостоящие ему.
В конце мая ПНЕ объявило о начале очередного этапа операции по обеспечению безопасности в Аз-Завии. В знак протеста боевики перекрыли маршруты поставок топлива в регионе.