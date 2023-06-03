Правительство Триполи нанесло новые удары беспилотниками по городам на западе Ливии

Со своей стороны, Дбейба сообщил, что в операции задействованы ливийские беспилотники. Однако известно, что у Правительства национального единства таких нет. Использованные в атаках БПЛА, вероятно, поставила Турция, которая с 2020 года направляет на запад Ливии вооружение. Анкара пока не прокомментировала ситуацию.