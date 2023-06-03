В Минздраве предупредили о риске приостановки развития легких у подростков из-за электронных сигарет

Курение электронных сигарет особенно вредно для подрастающего поколения и даже может задержать рост внутренних органов, предупредила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
Вредная привычка негативно отражается на здоровье дыхательной системы. Из-за компонентов, содержащихся в электронных сигаретах, может приостановиться, а то и навсегда прекратиться развитие органов, сообщила врач.
«Легкие и базовые показатели функции внешнего дыхания продолжают формироваться до 21 года, и курение может приостановить развитие легких», — приводит слова Драпкиной Минздрав России.
Напомним, что вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов. С 1 июня в России их нельзя продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, открыто выставлять в магазинах и демонстрировать.