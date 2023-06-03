Хозяйке фермы на Алтае компенсировали стоимость 27 убитых снежными барсами овец и коз

Ирбисы не впервые нападают на скот владелицы фермы Торколой Улаковы. По ее словам, сначала звери напали на корову, а через некоторое время взялись за баранов и коз. Центр по сохранению и изучению снежного барса «Алтай-Ирбис» выплатил женщине компенсацию за материальный ущерб в размере 135 тысяч рублей.