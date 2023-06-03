Хозяйке фермы на Алтае компенсировали стоимость 27 убитых снежными барсами овец и коз

В Кош-Агачском районе Республики Алтай краснокнижные снежные барсы напали на домашних овец и коз. Ирбисы убили 27 животных. Специалисты из Сайлюгемского национального парка, которые следят за численностью популяции хищников, назвали случай уникальным, так как это наибольшее количество голов скота, убитое барсами за один раз.
Ирбисы не впервые нападают на скот владелицы фермы Торколой Улаковы. По ее словам, сначала звери напали на корову, а через некоторое время взялись за баранов и коз. Центр по сохранению и изучению снежного барса «Алтай-Ирбис» выплатил женщине компенсацию за материальный ущерб в размере 135 тысяч рублей.
«Самка, наверное, приходила со своим потомством. Хотела накормить, научить, как охотиться, как ходить, что делать», — полагает владелица фермы.
Сотрудники Центра стараются избежать возникновения у чабанов ненависти к большим кошкам. Ирбис должен продолжал обитать в Кош-Агачском районе, а местные жители — заниматься фермерством.
Снежный барс занесен в Красную книгу России как исчезающий вид. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2022 году на территории страны общая численность этих хищников составила около 75 особей. По наблюдениям ученых, в последние годы популяция снежного барса в Республике Алтай постепенно растет.