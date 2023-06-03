В МИД Украины отвергли предложения Индонезии по урегулированию конфликта с Россией

Урегулирование украинского кризиса может быть осуществлено только на условиях Киева. Такое заявление сделал представитель МИД Украины Олег Николаенко.
Соответствующим сообщением в социальных сетях он отреагировал на мирный план Индонезии. Предложение страны включает в себя проведение референдумов на «спорных» территориях.
Как полагает Николаенко, разрешение конфликта возможно только по формуле главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению дипломата, Украина снова должна стать «территориально целостным» государством.
«Альтернативных сценариев быть не может», — резюмировал представитель МИД.
Ранее украинский суд предложил возбудить уголовное дело против автора формулы мира Зеленского. Его подозревают в госизмене.