Российские средства противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow за минувшие сутки. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель министерства обороны страны Игорь Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, также удалось нейтрализовать семь снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS. Более того, были уничтожены 16 вражеских БПЛА.
В частности, дроны заметили в небе над населенными пунктами Кременная и Пилиповка в Луганской Народной Республике. Аналогичные случаи произошли в харьковском селе Ольшана и запорожском поселке Переможное.
«В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.
Меж тем стало известно о ликвидации десяти сотрудников Службы безопасности Украины на Херсонском направлении. По имеющимся данным, российские военные успешно нанесли удар по месту временной дислокации противников.