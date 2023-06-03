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Российская система ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow за сутки

Армия
Российская система ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow за сутки

Российские средства противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow за минувшие сутки. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель министерства обороны страны Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, также удалось нейтрализовать семь снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS. Более того, были уничтожены 16 вражеских БПЛА.

В частности, дроны заметили в небе над населенными пунктами Кременная и Пилиповка в Луганской Народной Республике. Аналогичные случаи произошли в харьковском селе Ольшана и запорожском поселке Переможное.

«В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.

Меж тем стало известно о ликвидации десяти сотрудников Службы безопасности Украины на Херсонском направлении. По имеющимся данным, российские военные успешно нанесли удар по месту временной дислокации противников.
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