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Минобороны сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на Купянском направлении

Армия
Минобороны сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 90 военнослужащих, танк и две установки РЗСО «Град». Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сообщается, что противник понес потери в Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречное, Берестовое и Крахмальное, а также у поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.

«В течение суток на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град», — рассказал представитель Минобороны.

Удары по позициям ВСУ были нанесены силами группировки «Запад», отметил Конашенков. В операции принимала участие боевая авиация, артиллерия и огнеметные системы.

Ранее на Херсонском направлении российские военные ликвидировали 10 сотрудников Службы безопасности Украины.
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