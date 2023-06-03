Минобороны сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Купянском направлении до 90 военнослужащих, танк и две установки РЗСО «Град». Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сообщается, что противник понес потери в Харьковской области в районе населенных пунктов Двуречное, Берестовое и Крахмальное, а также у поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.
«В течение суток на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град», — рассказал представитель Минобороны.
Удары по позициям ВСУ были нанесены силами группировки «Запад», отметил Конашенков. В операции принимала участие боевая авиация, артиллерия и огнеметные системы.
Ранее на Херсонском направлении российские военные ликвидировали 10 сотрудников Службы безопасности Украины.