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ВСУ выпустили 25 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки

Армия
ВСУ выпустили 25 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки

ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Из реактивной системы залпового огня было выпущено 25 ракет, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщение сказано, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован в 13:35.

Горловка находится в 50 километрах севернее столицы ДНР, в городе располагается производитель минеральных удобрений концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Ранее село Соболевка в Белгородской области подверглось мощному обстрелу со стороны ВСУ.
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