ВСУ выпустили 25 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки

ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Из реактивной системы залпового огня было выпущено 25 ракет, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В сообщение сказано, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован в 13:35.
Горловка находится в 50 километрах севернее столицы ДНР, в городе располагается производитель минеральных удобрений концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ранее село Соболевка в Белгородской области подверглось мощному обстрелу со стороны ВСУ.