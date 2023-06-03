Совместные учения США, Японии и Австралии пройдут с участием истребителей F-35

США, Япония и Австралия намерены провести военные учения в скором времени. Об этом говорится в заявлении министерств обороны трех государств, передало агентство Reuters.
Как указано в публикации, главы ведомств договорились расширять сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Более того, политики условились увеличить масштаб совместных маневров.
На данный момент неизвестно, когда именно состоится анонсированная тренировка. Однако появилась информация, что в мероприятии примут участие экипажи истребителей F-35.
Меж тем Воздушно-космические силы России получили последнюю партию ударных истребителей Су-35. Передачу нового вида вооружений оценили обозреватели американского издания Military Watch Magazine.