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Совместные учения США, Японии и Австралии пройдут с участием истребителей F-35

Армия
Совместные учения США, Японии и Австралии пройдут с участием истребителей F-35

США, Япония и Австралия намерены провести военные учения в скором времени. Об этом говорится в заявлении министерств обороны трех государств, передало агентство Reuters.

Как указано в публикации, главы ведомств договорились расширять сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Более того, политики условились увеличить масштаб совместных маневров.

На данный момент неизвестно, когда именно состоится анонсированная тренировка. Однако появилась информация, что в мероприятии примут участие экипажи истребителей F-35.

Меж тем Воздушно-космические силы России получили последнюю партию ударных истребителей Су-35. Передачу нового вида вооружений оценили обозреватели американского издания Military Watch Magazine.
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