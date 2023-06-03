Washington Post: проникшие в Белгородскую область украинские террористы были вооружены западной техникой

В распоряжении террористов были бельгийские и чешские винтовки, а также как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который стоит на вооружении армии США и стран Запада. Вместе с тем, украинские диверсанты использовали бронемашины из Соединенных Штатов и Польши.