Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), атаковавшая Белгородскую область на минувшей неделе, использовала оружие и технику из США и стран Европы. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В распоряжении террористов были бельгийские и чешские винтовки, а также как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который стоит на вооружении армии США и стран Запада. Вместе с тем, украинские диверсанты использовали бронемашины из Соединенных Штатов и Польши.
«Три автомобиля MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши», — говорится в материале Washington Post.
Федеральная служба безопасности ранее объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва атомной электростанции в РФ. Им оказался гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения.