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Около четверти бомбоубежищ на Украине оказались непригодны к использованию

Политика
Около четверти бомбоубежищ на Украине оказались непригодны к использованию

Около 25% бомбоубежищ, расположенных на территории Украины, закрыты для жителей или непригодны к использованию. Такое заявление сделал министр внутренних дел государства Игорь Клименко.

Глава ведомства отметил, что сотрудники полиции и представители властей осмотрели более 4,8 тысячи укрытий по всей стране. При этом специалисты выявили множество нарушений и составили соответствующие акты.

«Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что информация была передана в уполномоченные органы, которым предстоит устранить обнаруженные недостатки. Клименко пообещал регулярно проводить проверки бомбоубежищ и подключить к работе спасателей.

Меж тем украинский президент Владимир Зеленский высказался о нежелании НАТО включать страну в состав организации. По его словам, представители Альянса медлят из-за страха перед Россией.
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