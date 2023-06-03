Около четверти бомбоубежищ на Украине оказались непригодны к использованию

Около 25% бомбоубежищ, расположенных на территории Украины, закрыты для жителей или непригодны к использованию. Такое заявление сделал министр внутренних дел государства Игорь Клименко.
Глава ведомства отметил, что сотрудники полиции и представители властей осмотрели более 4,8 тысячи укрытий по всей стране. При этом специалисты выявили множество нарушений и составили соответствующие акты.
«Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893», — написал политик в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация была передана в уполномоченные органы, которым предстоит устранить обнаруженные недостатки. Клименко пообещал регулярно проводить проверки бомбоубежищ и подключить к работе спасателей.
Меж тем украинский президент Владимир Зеленский высказался о нежелании НАТО включать страну в состав организации. По его словам, представители Альянса медлят из-за страха перед Россией.