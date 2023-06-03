В Ленобласти водитель легковушки погиб после лобового столкновения с грузовиком

При аварии водитель легкового автомобиля погиб, говорится в сообщении МВД. Мужчина, который управлял грузовиком, получил травмы средней степени тяжести и был направлен в больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали, добавили в ведомстве.