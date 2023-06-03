В Ленобласти водитель легковушки погиб после лобового столкновения с грузовиком

Смертельное ДТП произошло на Мурманском шоссе в Лодейнопольском районе, сообщил ФАН глава регионального Управления информации и общественных связей ГУ МВД России Николай Степченко.
Правоохранители установили, что водитель «Мазды» пытался совершить обгон, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком марки «ДАВ». Грузовой автомобиль задел по касательной туристический автобус с 40 пассажирами.
При аварии водитель легкового автомобиля погиб, говорится в сообщении МВД. Мужчина, который управлял грузовиком, получил травмы средней степени тяжести и был направлен в больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали, добавили в ведомстве.
Ранее на МКАД погибли водитель и пассажир «Мазды» после того, как в автомобиль врезался прицеп грузовика. Машина остановилась на автомагистрали из-за поломки, сообщили в прокуратуре Москвы.