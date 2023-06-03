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Алла Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов в России

Шоу-бизнес
Алла Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов в России

Российская артистка Алла Пугачева поддержала лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука (признан иноагентом в РФ) после отмены его концертов в России.

Примадонна отечественной эстрады обратилась к Шевчуку с просьбой спеть. Пост поддержки она опубликовала в личном блоге. Примечательно, что коллега назвала его патриотом.

«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» — написала в социальной сети Пугачева.

Выступления группы «ДДТ», запланированные в российских городах, были перенесены на неопределенное время. В некоторых регионах концерты группы отменяют уже несколько раз.

Стоит отмеить, что певица Алла Пугачева и участники группы «ДДТ» выступили против военных действий на Украине. В августе 2022 года Юрия Шевчука признали виновным по делу о дискредитации ВС РФ.

Ранее певица Земфира✱ сообщила об отмене концерта в Узбекистане.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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