Алла Пугачева поддержала Юрия Шевчука после отмены его концертов в России

Российская артистка Алла Пугачева поддержала лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука (признан иноагентом в РФ) после отмены его концертов в России.
Примадонна отечественной эстрады обратилась к Шевчуку с просьбой спеть. Пост поддержки она опубликовала в личном блоге. Примечательно, что коллега назвала его патриотом.
«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» — написала в социальной сети Пугачева.
Выступления группы «ДДТ», запланированные в российских городах, были перенесены на неопределенное время. В некоторых регионах концерты группы отменяют уже несколько раз.
Стоит отмеить, что певица Алла Пугачева и участники группы «ДДТ» выступили против военных действий на Украине. В августе 2022 года Юрия Шевчука признали виновным по делу о дискредитации ВС РФ.
Ранее певица Земфира✱ сообщила об отмене концерта в Узбекистане.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами