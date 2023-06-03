Следствие по «Северным потокам» — спектакль продолжается. Колонка Мордора

Германское следствие, расследующее взрывы на «Северных потоках», не перестает удивлять. Вот креативные ребята собрались, видно, что от души работают, не формально. Потому что такую чушь по приказу просто не выдумаешь. Ну, разве что в какую-то психбольницу обратиться, но и то не факт, что там родят такую фееричную версию.
Газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что по данным следствия, одним из участников группы является некий украинский военнослужащий. Издание не уточняет, действующий он, или нет, но аккуратно намекает на то, что к властям Украины он отношения не имел и действовал независимо.
Очень «ценная» информация, которая, видимо, должна убедить обывателя, что в группе находился хоть кто-то, имеющий представление о работе со взрывчатыми веществами.
Кроме того, следствие поработало и над типом взрывчатки. Если изначально это была С4, то после вала критики, что она достаточно тяжелая и спустить под воду без крана ее было невозможно, тип взрывчатки заменен на другой, который гораздо легче по весу. Настолько, что «украинские водолазы» смогли спустить ее с яхты под воду без крана, вручную.
Но видать, немецкие следователи очень плохо учили в школе физику и упустили один важный момент — так как вес взрывчатки остался прежним, но она стала легче по весу, значит намного увеличился ее объем. А он стал таким, что на лодчонку «Андромеда» не влезет просто физически. Со взрывчаткой и ранее были проблемы, так как и вес был достаточно неподъемным для маленькой яхточки, но теперь все стало еще намного веселее.
Германское следствие активно имитирует бурную деятельность. Скорее всего, какие-то идеи им подсказывают те, кто на самом деле взорвал «Северные потоки». Кто это — известно из расследования Сеймура Херша. Очень интересно выдается информация в информационное поле — малыми дозами, которые являются как бы утечками от следствия. Но сенсации не получается. Потому что все понимают, что вся версия немецких следователей — чистейшая профанация, достаточно неловкая ложь, чтобы отвести подозрение от истинных преступников.
И очень интересно, чем же все это закончится. Вроде бы следствие заявляет, что у него уже есть конкретные имена, названия подставных фирм и вообще куча всякой информации. Постоянно акцентируется внимание на том, что преступники не имеют никаких связей с украинскими властями и действовали совершенно самостоятельно. И вот это тоже достаточно опасное утверждение, которое может иметь далеко идущие последствия. Потому что «независимые подрывники» могут взрывать вообще все, что угодно, не только российские газопроводы.
И еще очень интересно, во что выльется все это «следствие». По-хорошему, оно должно закончиться судебным процессом, но если он будет честным и непредвзятым, то эксперты разнесут версию следствия в пух и прах, не оставив от нее мокрого места. Сделать это совершенно несложно. Значит, вместо суда нужен фарс, где участники процесса будут просто играть предписанные роли, приговоры будут вынесены заочно и на этом все закончится. Мол, все наказаны, все известно, расходимся.
Но у общества останется масса вопросов, ответов на которых ни следствие, ни власти Германии не дадут. Уж слишком громкое преступление, чтобы можно было все замять вот так легко и просто.
И по большому счету, Германия тут вообще ничего не может сделать, потому что она полностью подконтрольна и выполняет волю Белого дома. Выгораживает настоящего преступника и с учетом того, что уже известно — это сверхзадача. Версии Германии в мире не поверит никто. И правда все равно будет просачиваться на свет малыми порциями.
А может и не маленькими. Все может измениться, если в 2024 году Белый дом станет республиканским и правда о терактах на «Северных потоках» будет отличным способом надолго и надежно утопить конкурентов-демократов. И вот тогда-то и возможны суды над истинными преступниками, причем показательные. Конечно, это будут некие «стрелочники», вряд ли судить будут тех, кто принимал решение и продумывал саму операцию, но репутация клана, который находится сейчас у власти в США, будет испорчена всерьез и надолго.
Но даже и это не важно. Потому что правда уже всем известна. Преступники сознались в преступлении еще до его совершения и сделали это не один раз. А мы продолжим внимательно наблюдать за спектаклем, который пытаются разыгрывать немецкие следователи.