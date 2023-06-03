Следствие по «Северным потокам» — спектакль продолжается. Колонка Мордора

А может и не маленькими. Все может измениться, если в 2024 году Белый дом станет республиканским и правда о терактах на «Северных потоках» будет отличным способом надолго и надежно утопить конкурентов-демократов. И вот тогда-то и возможны суды над истинными преступниками, причем показательные. Конечно, это будут некие «стрелочники», вряд ли судить будут тех, кто принимал решение и продумывал саму операцию, но репутация клана, который находится сейчас у власти в США, будет испорчена всерьез и надолго.