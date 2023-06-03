Турецкий спецназ отправится в Косово по поручению НАТО

Подразделение войск специального назначения будет направлено в Косово по запросу Генштаба НАТО, сообщили в Минобороны Турции.
Батальон будет размещен на косовской базе Султана Мурада, говорится в заявлении ведомства. При этом отмечается, что Анкара выступает за мирное урегулирование конфликта.
«В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного», — сообщили в турецком Минобороны.
Ранее американские власти призвали Сербию отвести военных от границ Косово и сохранить спокойствие в регионе.