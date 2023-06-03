Крупный центр обучения фармакологов откроется в Африке

Инициатива предусматривает создание центра обучения, который подготовит 30 миллионов специалистов по работе с лекарственными препаратами к 2030 году. Президент и исполнительный директор Mastercard Foundation Рита Рой заявила, что такая мера не только позволит выпускать медикаменты в нужном для Черного континента количестве, но и сократит безработицу среди молодежи.