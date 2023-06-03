Крупный центр обучения фармакологов откроется в Африке

Претория, 3 июня. Дакарский институт Пастера (IPD) и Фонд Mastercard направили 45 миллионов долларов на развитие проекта по производству вакцин в Африке.
Инициатива предусматривает создание центра обучения, который подготовит 30 миллионов специалистов по работе с лекарственными препаратами к 2030 году. Президент и исполнительный директор Mastercard Foundation Рита Рой заявила, что такая мера не только позволит выпускать медикаменты в нужном для Черного континента количестве, но и сократит безработицу среди молодежи.
Ранее замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что эксперты из РФ помогут материку в борьбе с распространением эпидемий. По его словам, представители более десяти государств выразили заинтересованность в изучении отечественной методики лечения и предупреждения опасных заболеваний.
Позднее российская фармацевтическая компания «ХимРар» приступила к разработке проекта поставок лекарств в страны Африки. Предприятие планирует заручиться поддержкой правительства РФ и добиться соглашения между ведомствами здравоохранения на международном уровне.