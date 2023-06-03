В Херсонской области сообщили об уничтожении десяти сотрудников СБУ

Российские военнослужащие нанесли удар по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили представители экстренных служб в одноименной области.
Как стало известно, за последние сутки в регионе были уничтожены склад боеприпасов противника и три 120-миллиметровых миномета 2Б11. Более того, силам ВС РФ удалось ликвидировать десятерых сотрудников Службы безопасности Украины.
При этом ранее глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал об успехах отечественных солдат на Донецком направлении. В частности, военные нейтрализовали украинский командный пункт в районе города Северск.