Принц Гарри и Меган Маркл перестанут жаловаться на членов королевской семьи

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят жаловаться на членов британской королевской семьи. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник.
В материале отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские перестанут снимать фильмы о монарших родственниках для стримингового сервиса Netflix.
«Этот период их жизни закончился — им просто нечего больше сказать», — заявил инсайдер авторам.
Еще в 2022 году один из источников прогнозировал примирение младшего сына Карла III и его жены с родней в Великобритании.
Сейчас супруги реже стали появляться на публике вместе. Принц Гарри занят организацией международного соревнования ветеранов Invictus Games, основателем и попечителем которого он является. А Маркл часто посещает светские мероприятия, стараясь завести новые знакомства среди знаменитостей.
Ранее Принц Гарри и его жена Меган Маркл чуть не попали в ДТП в Нью-Йорке из-за папарацци.