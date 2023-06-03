Бойцы центральноафриканской армии отразили нападение радикалов на школу в Кабо

Специалисты из РФ, которых СМИ зачастую причисляют к ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав центральноафриканской армии, жандармерии и полиции. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов FACA восстановили контроль правительства над всеми месторождениями драгоценных камней и металлов в стране.