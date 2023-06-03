Банги, 3 июня. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали пять боевиков, попытавшихся напасть на школу в префектуре Ухам-Фафа.
Бандиты ворвались в город, намереваясь сорвать проведение вступительных экзаменов у шестиклассников. В течение получаса солдаты нейтрализовали угрозу и захватили в плен несколько радикалов. Благодаря бойцам национальной армии инцидент обошелся без жертв.
Вооруженные силы ЦАР успешно противостоят бандформированиям и поддерживают безопасность на всей территории государства. Высокая результативность воинских формирований республики напрямую связана с расширением сотрудничества между Банги и Москвой.
Специалисты из РФ, которых СМИ зачастую причисляют к ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав центральноафриканской армии, жандармерии и полиции. Благодаря консультативной поддержке российских инструкторов FACA восстановили контроль правительства над всеми месторождениями драгоценных камней и металлов в стране.
Ранее солдаты ВС ЦАР освободили город Сикикеде, захваченный боевиками. Горожане вернулись к нормальной жизни и надеются, что представители силовых структур смогут охранять населенный пункт на постоянной основе.