Зеленский заявил, что страны НАТО боятся принимать Украину из-за страха перед Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса так сильно бояться Россию, что не желают присоединения Украины. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс», — выразился Зеленский.
Он добавил, что Украины бессмысленно присутствовать на июльском саммите альянса в Вильнюсе, если не будут даны «какие-либо сигналы».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет становиться членом НАТО, пока продолжается конфликт на ее территории.