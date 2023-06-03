WSJ: США могут сократить расходы на армию после решения о потолке госдолга

Вашингтон может сократить оборонный бюджет после решения о потолке государственного долга, сообщает The Wall Street Journal.
Подписанное президентом США Джо Байденом соглашение включает снижение государственных расходов на армию, пишут авторы издания.
«Сделка означает, что расходы США на вооруженные силы могут упасть ниже трех процентов от экономики впервые с пика мирных дивидендов после окончания холодной войны в конце 1990-х годов», — подчеркнули аналитики.
По мнению журналистов, сокращение военного бюджета может привести к подрыву собственной безопасности страны. Также США не смогут отправлять вооружение другим странам, например Украине, добавили авторы статьи.
В Белом доме заявили, что американский лидер 3 июня подпишет закон о повышении госдолга. За введение такой меры выступили большинство сенаторов, сообщили в пресс-службе американского правительства.