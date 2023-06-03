Медведев: любого политического лидера в России «предадут анафеме» за смену курса

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любой политический лидер за попытку изменения дискурса развития страны будет объявлен изменником.
Он порекомендовал покинувшим страну чиновникам «развеять» мечты о будущем России после «падения режима». Кроме того, зампред Совбеза отметил, что такое могут желать только те, кто забыл про гибель мирных жителей и воинов.
«Любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев отметил значимость сохранения памяти и «скрепленных кровью ценностей». Он уточнил, что их не смогут уничтожить никакие политические лидеры.
1 июня Дмитрий Медведев с рабочим визитом приехал в Волгоград. Подробности и цели поездки не разглашаются. В ходе визита он посетит объекты благоустройства в Центральном районе областной столицы.