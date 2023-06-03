В Лос-Анжелесе родители учеников начальной школы подрались с активистами ЛГБТ

Родители учеников одной из школ Лос-Анжелеса подрались с ЛГБТ-активистами из-за стремления навязать нетрадиционные ценности детям. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.
По данным журналистов, причиной стала политика так называемого Месяца Гордости, посвященного сексуальным меньшинствам. В учебном заведении детей направляли на специальные лекции по теме, которые проводил учитель-трансгендер.
Отказаться от мероприятия было нельзя, поэтому родители стали забирать малышей с занятий и устроили митинг. Позже к протесту подключились активисты. Несмотря на присутствие полиции, противостояние вышло из-под контроля.
Ранее об отношении американцев к ЛГБТ-культуре высказывался политолог Борис Межуев. Он подчеркнул, что глубинное общество сопротивляется подобной политике.