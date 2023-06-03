В Москве прошел масштабный музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ»

Тысячи москвичей в эту пятницу отправились проверять на прочность танцпол новой досуговой площадки «Три вокзала. Депо». В фестивале «Новое Радио ДВИЖ» приняли участие самые яркие звезды российского шоу-бизнеса.
Свои лучшие хиты на радость публики исполнили Zivert, Хаким, 5sta Family, Тося Чайкина, Akmal' и многие другие. Посетители угощались гастрономическими изысками и кулинарными открытиями фудмолла, а ведущий фестиваля Макс Фреш в течение всего вечера разыгрывал мерч «Нового Радио» с автографами звезд. Мероприятие посетила и Лолита Милявская. Певица поделилось творческими планами, рассказав, что планирует записать совместный фит с Дарьей Зотеевой (Instasamka).
«Я очень люблю Дашу. Я была бы невероятно счастлива, если бы к моим 60, следующий единственный фит был бы именно с Instasamka. Говорю это совершенно откровенно Я долго думала, потому что после Коста Лакоста очень много людей решило, «почему бы с этой старушкой не попробовать?». А «старушка» привередливая! Я слушаю треки и говорю: «Ребята, либо я вам ничего не дам, либо вы. Мы друг другу творчески ничего не дадим», — поделилась Лолита.
Фестиваль будет проходить каждую пятницу, вход для посетителей свободный.