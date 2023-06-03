В Москве прошел масштабный музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ»

Свои лучшие хиты на радость публики исполнили Zivert, Хаким, 5sta Family, Тося Чайкина, Akmal' и многие другие. Посетители угощались гастрономическими изысками и кулинарными открытиями фудмолла, а ведущий фестиваля Макс Фреш в течение всего вечера разыгрывал мерч «Нового Радио» с автографами звезд. Мероприятие посетила и Лолита Милявская. Певица поделилось творческими планами, рассказав, что планирует записать совместный фит с Дарьей Зотеевой (Instasamka).