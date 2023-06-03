Три человека погибли при обстреле ВСУ Соболевки в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли село Соболевка в Белгородской области. В результате удара погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ выпустили снаряды по частному сектору. Двое жителей Соболевки скончались от полученных травм на месте. Третья жертва украинских военных умерла в машине скорой помощи.
Еще семь местных жителей получили ранения. За сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас, заявил Гладков в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Кирилловка, расположенный в Волновахском районе ДНР, также подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации.