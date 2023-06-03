Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Три человека погибли при обстреле ВСУ Соболевки в Белгородской области

Происшествия
Три человека погибли при обстреле ВСУ Соболевки в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли село Соболевка в Белгородской области. В результате удара погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ выпустили снаряды по частному сектору. Двое жителей Соболевки скончались от полученных травм на месте. Третья жертва украинских военных умерла в машине скорой помощи.

Еще семь местных жителей получили ранения. За сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас, заявил Гладков в своем Telegram-канале.

Населенный пункт Кирилловка, расположенный в Волновахском районе ДНР, также подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации.
белгородская область село Соболевка вячеслав гладков обстрел всу гибель местных жителей
Военкоры ФАН