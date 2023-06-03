Глава Высшего госсовета и спикер парламента обсудят избирательный процесс в Ливии

Триполи, 3 июня. Спикер Палаты представителей (ПП) Ливии Агила Салех и председатель Высшего государственного совета (ВГС) страны Халед аль-Мишри собираются обсудить избирательный процесс в республике, пишут арабские СМИ.
Стороны планируют провести встречу с целью рассмотрения временного графика выборов и формирования нового правительства из-за возникших разногласий в связи с избирательным законодательством.
«Некоторые сторонники проведения первого тура предпочитают проводить его до парламентских выборов, а второй — после них. Вместе с тем Тринадцатая поправка к конституционной декларации устанавливает требование о принятии законов о выборах, одобренных комитетом, без каких-либо поправок», — сказано в заявлении парламентария.
Хотя мнения относительно успешности данного шага разнообразны в контексте многочисленных проблем, участие в выборах на этот раз получило поддержку со стороны как местных, так и международных партий.
Ранее ливийский совместный комитет «6+6» и Высший государственный совет объявили дату начала избирательного процесса в стране.