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Финляндия намерена увеличить порог минимального заработка для оформления ВНЖ

Общество
Финляндия намерена увеличить порог минимального заработка для оформления ВНЖ

Финские власти собираются увеличить минимальный заработок для получения ВНЖ до 1600 евро, пишет Yle.

До этого порог ежемесячного дохода для оформления вида на жительства составлял на 300 евро меньше. Мера коснется для заявителей, прибывших в страну из неевропейских государств, ответили журналисты.

«Минимальный порог заработка для иммигрантов не из стран Евросоюза будет установлен на уровне 1600 евро, сейчас он составляет 1300 евро», — сообщается в статье финского издания.

Ранее глава Национальной коалиционной партии Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство не откроет границу для россиян. Политик сообщил об этом после победы возглавляемой им партии на выборах в парламент.
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