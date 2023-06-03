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«Мы помним, мы гордимся»: в Кишиневе проходит марш в поддержку Дня Победы

Общество
«Мы помним, мы гордимся»: в Кишиневе проходит марш в поддержку Дня Победы

В столице Молдавии Кишиневе местные жители организовали марш в поддержку Дня Победы на фоне его попыток его отменить.

Граждане выступают против попыток властей переименовать праздник и перенести его дату. Жители вышли на улицу с плакатами, флагами и другими соответствующими лозунгами. Они выкрикивают различные фразы в поддержку праздника.

«Мы помним, мы гордимся», «Мы наследники победы», «9 Мая – День Победы», «Нет искажению истории», — скандируют люди.

Митинг в поддержку празднования Дня Победы организовала партия «Возрождение». Фракция «Шор» также намерена присоединиться к акции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет пристально следить за событиями из Кишинева после встречи европейских представителей. Он отметил, что Москва не считает саммит полноценным.
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