Криштиану Роналду рассказал о специфике выступлений в Саудовской Аравии

Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о странностях, с которыми он столкнулся, проживая в Саудовской Аравии. Об этом пишет Record.
Нападающий сообщил, что для него было непривычно тренироваться в ночное время в Рамадан, поскольку за время работы в Европе он привык к утренним занятиям. Спортсмен отметил, что для него это полезный опыт и попытка научиться новому у других культур.
«Да, это тяжело, но ничего такого», — заключил футболист.
Накануне Роналду заявил о планах остаться в саудовском клубе и выразил надежду, что в следующем сезоне команда сможет завоевать трофеи.
Ранее Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству забитых голов в топ-лигах Европы.