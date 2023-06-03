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Криштиану Роналду рассказал о специфике выступлений в Саудовской Аравии

Спорт
Криштиану Роналду рассказал о специфике выступлений в Саудовской Аравии

Португальский форвард футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о странностях, с которыми он столкнулся, проживая в Саудовской Аравии. Об этом пишет Record.

Нападающий сообщил, что для него было непривычно тренироваться в ночное время в Рамадан, поскольку за время работы в Европе он привык к утренним занятиям. Спортсмен отметил, что для него это полезный опыт и попытка научиться новому у других культур.

«Да, это тяжело, но ничего такого», — заключил футболист.

Накануне Роналду заявил о планах остаться в саудовском клубе и выразил надежду, что в следующем сезоне команда сможет завоевать трофеи.

Ранее Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству забитых голов в топ-лигах Европы.
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