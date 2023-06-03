Иракские силовики вычислили и арестовали представителя ИГ в провинции Анбар

Задержанный выступал на видеороликах, создаваемых радикалами.
Управление военной разведки Ирака объявило о захвате террориста, действовавшего в качестве медийной фигуры «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) в провинции Анбар.
Операция проводилась в сотрудничестве с Оперативным командным отделом «Джазира», Седьмым отделом Управления военной разведки, а также силами 29-й бригады ВС.
Задержание медийной фигуры террористической организации наносит серьезный удар по пропаганде радикальных исламистов в регионе.
Управление военной разведки подтвердило, что в отношении арестованного лица предприняты соответствующие правовые меры, гарантирующие, что он будет привлечен к ответственности.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация