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Иракские силовики вычислили и арестовали представителя ИГ в провинции Анбар

Весь мир
Иракские силовики вычислили и арестовали представителя ИГ в провинции Анбар

Задержанный выступал на видеороликах, создаваемых радикалами.

Управление военной разведки Ирака объявило о захвате террориста, действовавшего в качестве медийной фигуры «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) в провинции Анбар.

Операция проводилась в сотрудничестве с Оперативным командным отделом «Джазира», Седьмым отделом Управления военной разведки, а также силами 29-й бригады ВС.

Задержание медийной фигуры террористической организации наносит серьезный удар по пропаганде радикальных исламистов в регионе.

Управление военной разведки подтвердило, что в отношении арестованного лица предприняты соответствующие правовые меры, гарантирующие, что он будет привлечен к ответственности.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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