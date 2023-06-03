Большая часть корабельно-катерного состава ВМСУ к настоящему моменту оказалась выбита

Малые бронированные артиллерийские катера типа «Гюрза-М». К 24 февраля 2022 года «Бердянск», «Никополь» и «Костополь» находились в Одессе. Что с ними произошло дальше — точно неизвестно. С высокой степенью вероятности, часть этих МБАКов могла получить серьезные повреждения или же погибнуть в ходе операций ВСУ против захваченного российской стороной острова Змеиный. Последний боевой поход МБАКа из состава одесской группы был зафиксирован в начале ноября 2022 года. Тогда одна «Гюрза-М» получила в заднюю стенку рубки прямое попадание российского дрона-камикадзе, после чего едва уползла из-под Очакова в базу. На этом моменте одесская группа «бронезмей» «вышла из чата». «Аккерман», «Вышгород», «Кременчуг» и «Лубны» к началу СВО находились на Азовском море. Первые два бронекатера в марте 2022-го были захвачены ВС РФ и НМ ДНР в Бердянске, откуда МБАКи отбуксировали в Новороссийск. «Кремечуг» и «Лубны» в апреле 2022-го попали под обстрел в Мариуполе. В результате «Кременчуг» оказался захвачен серьезно поврежденным, а «Лубны» пошел на дно. Затонувший бронекатер удалось поднять в середине мая 2022-го. Если суммировать, то три катера пропали, три были захвачены, один утонул.