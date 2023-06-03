Большая часть корабельно-катерного состава ВМСУ к настоящему моменту оказалась выбита

Недавнее уничтожение в акватории одесского порта десантного корабля «Юрий Олефиренко» привело к появлению в отечественных СМИ ряда публикаций, общий смысл которых сводился к мысли: «Теперь-то с военно-морским флотом Украины точно покончено!».
Насколько соответствует эта мысль реальности? Давайте в этом разберемся.
От армады до цирка Шапито
Сразу отмечу, что использование термина «военно-морской флот Украины» не корректно. Собственного флота у Киева после распада СССР не имелось. Вместо него у Киева были Військово-морські сили України, то есть ВМСУ. В первые годы своего существования выглядели они вполне представительно. Из числа числящихся к моменту раздела флота в составе ЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств, Украина обрела 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но, тем не менее, факт есть факт — ВМСУ получили 137 плавединиц! А затем… Затем в игру вступили разрыв отраслевых цепочек, утрата возможностей по кооперации с поставщиками комплектующих из других бывших республик СССР (в первую очередь — из России), недофинансирование, утрата компетенций и подготовленных кадров, стремительное устаревание производственной базы, формирование и распределение гособоронзаказа в соответствии с пожеланиями частных лоббистов… И так далее, и тому подобное, включая откровенный «дерибан».
В итоге к концу 2012 года доставшаяся Украине корабельная армада ужалась до двух-трех десятков плавединиц, а события «Крымской весны» окончательно превратили корабельный состав ВМСУ то ли в «тень отца Гамлета», то ли в водный филиал цирка Шапито. Достаточно сказать, что к лету 2014-го в составе ВМСУ не осталось вымпелов, вооруженных противокорабельными ракетами. Флагман ВМСУ — фрегат «Гетман Сагайдачный», являвшийся «в девичестве» пограничным сторожевым кораблем океанской зоны, из-за отсутствия на корабле ударного вооружения даже получил красноречивое прозвище «голубь мира».
Деградация собственного ВПК, а также весьма ограниченные (до 2022 года) по объемам поставки украинским морякам военной техники и вооружения западного производства, не позволили Украине к началу СВО качественно усилить корабельно-катерный состав ВМСУ. Ядро последнего к началу СВО включало в себя: фрегат «Гетман Сагайдачный», средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», корабль управления (бывшая плавмастерская) «Донбасс», оборудованное рельсами для постановки мин судно размагничивания «Балта», малые разведывательные корабли «Переяслав» и «Симферополь», лишенный ракет ракетный катер «Прилуки», рейдовый тральщик «Геническ», семь малых бронированных артиллерийских катеров типа «Гюрза-М», четыре патрульных катера типа Island, десантный катер «Сватово», сторожевой катер «Скадовск», поисково-спасательное судно «Александр Охрименко» и килекторное судно «Шостка».
Помимо перечисленных, также стоит упомянуть еще три единицы. Корвет «Винница» к началу СВО был лишен хода и находился в разукомплектованном состоянии, дожидаясь отправки на утилизацию или превращения в плавмузей. При этом артвооружение корабля, по имеющейся информации, частично оставалось исправным. Два бронированных десантно-штурмовых катера типа «Кентавр-ЛК» тоже являлись вполне исправными, но, в связи с несоответствием своих реальных ТТХ «паспортным», в состав ВМСУ к началу СВО официально приняты не были. Что, конечно, в случае необходимости не помешало бы украинской стороне использовать «Кентавры-ЛК» по предназначению.
Кроме кораблей и катеров ВМСУ, в распоряжении Киева также имелась довольно многочисленная корабельно-катерная группировка Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, которая после начала СВО перешла в оперативное подчинение ВМСУ. Из состава этой группировки достойны упоминания такие достаточно крупные по украинским меркам единицы, как: пограничные сторожевые корабли (ПСКР) «Григорий Куропятников», «Донбасс», «Николаев», «Подолье», «Павел Державин», а также речные артиллерийские катера «Лубны», «Нежин», «Измаил». Еще, в качестве любопытного казуса, можно вспомнить ПСКР «Аметист» и «Оникс», представлявшие собой конфискованные у турецких браконьеров и вооруженные украинцами рыболовные шхуны.
Помимо малочисленности/разношерстности кораблей/катеров и отсутствия у них ударного вооружения, еще одним фактором, серьезно ослаблявшим потенциал ВМСУ к началу СВО, стало вынужденное разделение имевшихся у украинцев вымпелов на две изолированные друг от друга группировки — черноморскую и азовскую.
Вот так примерно обстояли дела с корабельно-катерным составом ВМСУ и МО ГПСУ, когда грянула СВО.
Затоплен, потоплен, захвачен…
Понесенные украинцами в ходе спецоперации потери выглядели следующим образом.
«Сагайдачный» — 24 февраля 2022-го затоплен собственным экипажем в Николаеве.
«Олефиренко» — 29 мая 2023-го потоплен российской авиацией в порту Одессы.
Корабль управления «Донбасс» — в апреле 2022-го затоплен собственным экипажем в Мариуполе.
«Переяслав» — по слухам поврежден в марте 2022-го в устье Днепра, после чего пропал. Где он и что с ним — неизвестно.
«Геническ» — 25 августа 2022-го потоплен российской авиацией где-то между Одессой и островом Змеиный.
Малые бронированные артиллерийские катера типа «Гюрза-М». К 24 февраля 2022 года «Бердянск», «Никополь» и «Костополь» находились в Одессе. Что с ними произошло дальше — точно неизвестно. С высокой степенью вероятности, часть этих МБАКов могла получить серьезные повреждения или же погибнуть в ходе операций ВСУ против захваченного российской стороной острова Змеиный. Последний боевой поход МБАКа из состава одесской группы был зафиксирован в начале ноября 2022 года. Тогда одна «Гюрза-М» получила в заднюю стенку рубки прямое попадание российского дрона-камикадзе, после чего едва уползла из-под Очакова в базу. На этом моменте одесская группа «бронезмей» «вышла из чата». «Аккерман», «Вышгород», «Кременчуг» и «Лубны» к началу СВО находились на Азовском море. Первые два бронекатера в марте 2022-го были захвачены ВС РФ и НМ ДНР в Бердянске, откуда МБАКи отбуксировали в Новороссийск. «Кремечуг» и «Лубны» в апреле 2022-го попали под обстрел в Мариуполе. В результате «Кременчуг» оказался захвачен серьезно поврежденным, а «Лубны» пошел на дно. Затонувший бронекатер удалось поднять в середине мая 2022-го. Если суммировать, то три катера пропали, три были захвачены, один утонул.
Патрульный катер типа Island «Славянск» — 3 марта 2022-го потоплен российской авиацией в акватории между Очаковом и Кинбурнской косой.
«Винница» — 4 июня 2022-го потоплен российской авиацией в порту Очаков.
Бронированный десантно-штурмовой катер проекта «Кентавр-ЛК» «Станислав» — 7 мая 2022 года потоплен российской авиацией близ острова Змеиный.
«Григорий Куропятников» — 7-8 мая 2022-го потоплен российской авиацией близ Одессы.
ПСКР «Донбасс» — в апреле 2022-го затоплен собственным экипажем в Мариуполе.
Вспомогательная единица ВМСУ — буксир «Корец» был в марте 2022-го захвачен ВС РФ и НМ ДНР в Бердянске.
Ну и, разумеется, украинская сторона лишилась всей группы вымпелов МО ГПСУ, к началу СВО развернутой на Азовском море. Были брошены своими экипажами и в марте 2022-го захвачены ВС РФ и НМ ДНР в Бердянске: два пограничных сторожевых катера проекта 1400М «Гриф», два малых пограничных сторожевых катера проекта UMS-1000, три малых пограничных сторожевых катера проекта 50300 «Калкан-М», а также разъездной катер BG 732 проекта ADAMANT-315. В Мариуполе украинские «прикордонники» в апреле 2022-го потеряли: ПСКР «Оникс» («прославившийся» в марте 2018-го пиратским захватом российского сейнера «Норд»), три пограничных сторожевых катера проекта 1400М «Гриф», а также семь малых пограничных сторожевых катеров (проектов 50300 «Калкан-М», Galia 640, UMS-600 и UMS-1000).
ВМСУ побиты, но не добиты
Как нетрудно заметить, большая и наиболее боеспособная часть корабельно-катерного состава военно-морских сил Украины и МО ГПСУ к настоящему моменту оказалась выбита. Означает ли это, что с ВМСУ покончено? Увы — не совсем.
Во-первых, некоторое количество кораблей и катеров, спрятанных в Одессе, Южном, Измаиле, у украинской стороны все же осталось.
Во-вторых, ВМСУ, это не только корабли и катера, но и береговые соединения, кстати, куда как более многочисленные, чем плавсостав. Я имею в виду бригаду и полк береговой артиллерии, вооруженные не только орудиями и РСЗО, но и наземным пусковыми установками с ПКР «Нептун» и Harpoon, три бригады морской пехоты, а также 73-й морской центр специальных операций, в настоящее время переподчиненный ССО Украины. Конечно, все эти соединения, так или иначе, тоже были потрепаны в боях. Однако они в значительной мере все же сохранили боеспособность. Плюс к этому, украинский морской спецназ после начала СВО, не без помощи западных союзников Киева, освоил применение нового для ВМСУ вида вооружений — надводных дронов-камикадзе.
Резюмируя, можно сказать следующее. После 24 февраля 2022 года ВМСУ понесли очень тяжелые потери. Они вынудили командование военно-морских сил Украины к лету 2023 года, де-факто, превратиться в командование морской пехоты и подразделений береговой обороны, а на море ограничиться диверсионными действиями надводных беспилотников. Словом, ВМСУ оказались побиты, но не добиты. Финальная точка в истории военно-морских сил Украины на текущий момент еще не поставлена.