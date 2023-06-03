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Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами Нового банка развития БРИКС

Весь мир
Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами Нового банка развития БРИКС

Кейптаун, 3 июня. Новый банк развития (НБР) БРИКС принял в свои ряды Египет, Уругвай и Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло после завершения процесса ратификации, сообщила министр по делам международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

По словам главы внешнеполитического ведомства Южноафриканской Республики, вскоре НБР примет еще одну страну в качестве девятого члена. Вопрос о расширении банка обсудят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, запланированном на август 2023 года.

Новые государства, присоединившиеся к НБР, входят в группу 19 стран, выразивших намерение примкнуть к международному блоку. Пандор также сообщила об успехах, достигнутых в данном отношении за последние годы.

Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко рассказал, что членство в БРИКС поможет Египту расширить партнерство с другими странами организации. В первую очередь это касается Китая, России и Индии.
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