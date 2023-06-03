Израильские законодатели хотят ужесточить контроль над палестинскими школами

После принятия инициативы большое количество учителей может оказаться без работы.
Израильские депутаты выдвинули два новых законопроекта, ужесточающих контроль над палестинскими школами на территории еврейского государства.
Первая из инициатив потребует от министерства образования проведения дополнительных проверок для соискателей на должности учителей. Теперь фильтрация персонала должна проводиться в соответствии с идеологическими взглядами сотрудников сферы просвещения. Так, в черный список планируют помещать имена тех педагогов, которые «идентифицируют себя с террористическими организациями» или выражают поддержку вооруженной борьбе палестинцев против израильтян. То есть при поступлении на работу кандидаты должны доказать «отсутствие склонности к радикализму».
Также законопроект предполагает проведение дополнительных проверок в отношении действующих учителей, и если педагоги не соответствуют обозначенным параметрам, то их должны уволить.
Проблемой в данном случае является то, что большинство арабских движений и организаций, ведущих борьбу за независимость Палестины в регионе, признаются еврейскими властями незаконными.
Второе предложение депутатов Кнессета устанавливает более строгие правила работы учебных заведений и усложняет процедуру получения разрешений на преподавание. Лицензирование школ в случае принятия инициативы будет зависеть от того, соответствуют ли их программы «фундаментальным требованиям израильской образовательной системы».
При этом депутаты обосновывают свои предложения необходимостью противодействия подстрекательству со стороны преподавателей в Восточном Иерусалиме. Министерский комитет по законодательству уже одобрил оба проекта.
Возвращение Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра с его крайне правой правительственной коалицией ознаменовало собой новую волну антиарабских инициатив, нарушающих права палестинской автономии и людей этой национальности, имеющих гражданство Израиля.
Так, например, недавно еврейские депутаты продвинули новый законопроект, в соответствии с которым вывешивание палестинского флага может караться лишением свободы сроком до одного года. Еще до этого был принят документ, регламентирующий ограничение финансирования «несущественной» медицинской помощи арабам, заключенным в израильские тюрьмы.
Что касается последних предложений в области образования, то Ассоциация за гражданские права в Израиле расценивает законопроекты как план по восстановлению надзора службы безопасности Шин Бет (Шабак) над школьной системой государства.