Израильские законодатели хотят ужесточить контроль над палестинскими школами

Первая из инициатив потребует от министерства образования проведения дополнительных проверок для соискателей на должности учителей. Теперь фильтрация персонала должна проводиться в соответствии с идеологическими взглядами сотрудников сферы просвещения. Так, в черный список планируют помещать имена тех педагогов, которые «идентифицируют себя с террористическими организациями» или выражают поддержку вооруженной борьбе палестинцев против израильтян. То есть при поступлении на работу кандидаты должны доказать «отсутствие склонности к радикализму».