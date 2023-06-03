Посол в Норвегии рассказал об экономических последствиях после введения санкций против России

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что норвежская экономика находится в трудном положении несмотря на предпринятые меры.
Дипломат отметил, что последствия экономического кризиса были снижены благодаря Государственному пенсионному фонду «Глобал» и программам социальной поддержки населения.
«Закрывается, или по крайней мере на грани закрытия, практически единственное градообразующее предприятие в Киркенесе — Kimek», — прокомментировал «Известиям». Рамишвили.
Посол добавил, что сотрудничество России и Норвегии в рыбопромысловой отрасли сохранилось, несмотря на санкционные ограничения. Также сохранилась деятельность в области управления водными ресурсами Баренцева моря.
Ранее кандидат экономических наук, публицист Игорь Бобров рассказал о причинах рекордных убытков Норвегии.