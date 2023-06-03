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Посол в Норвегии рассказал об экономических последствиях после введения санкций против России

Политика
Посол в Норвегии рассказал об экономических последствиях после введения санкций против России

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что норвежская экономика находится в трудном положении несмотря на предпринятые меры.

Дипломат отметил, что последствия экономического кризиса были снижены благодаря Государственному пенсионному фонду «Глобал» и программам социальной поддержки населения.

«Закрывается, или по крайней мере на грани закрытия, практически единственное градообразующее предприятие в Киркенесе — Kimek», — прокомментировал «Известиям». Рамишвили.

Посол добавил, что сотрудничество России и Норвегии в рыбопромысловой отрасли сохранилось, несмотря на санкционные ограничения. Также сохранилась деятельность в области управления водными ресурсами Баренцева моря.

Ранее кандидат экономических наук, публицист Игорь Бобров рассказал о причинах рекордных убытков Норвегии.
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