В Словакии допустили прекращение поддержки Украины после парламентских выборов

Правительство Словакии после выборов может отказаться от поддержки Украины, заявила президент страны Зузана Чапутова изданию Politico.
Парламент может начать вести политику, сходную с венгерской, если его возглавят популистские партии, отметила политик. По ее мнению, результаты выборов могут негативно отразиться на внешней политике Словакии.
«Словакия может вслед за Венгрией стать проблемным ребенком ЕС, предупредила президент страны», — цитирует издание президента.
Опросы показали, что большинство граждан поддерживают популистскую партию «Курс — социальная демократия» (Smer-SD). Ее лидер — бывший глава правительства Роберт Фицо — призывал прекратить снабжать Украину оружием.
Ранее глава Минобороны Словакии Мартин Скленар заявил о продолжении поддержки Киева. В апреле ВСУ получила от Братиславы истребители МиГ-29.