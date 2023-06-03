В Башкирии на свалке нашли завернутое в пакет тело младенца

Инцидент произошел в селе Ломово. Ужасающую находку обнаружил персонал, когда проходила сортировка мусора на полигоне твердых бытовых отходов. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые определили, что малыш родился не более пяти дней назад.