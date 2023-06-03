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В Башкирии на свалке нашли завернутое в пакет тело младенца

Происшествия
В Башкирии на свалке нашли завернутое в пакет тело младенца

В Белорецком районе Республики Башкортостан сотрудники мусорного полигона нашли тело новорожденного ребенка, которое было завернуто в пластиковый пакет, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Ломово. Ужасающую находку обнаружил персонал, когда проходила сортировка мусора на полигоне твердых бытовых отходов. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые определили, что малыш родился не более пяти дней назад.

Тело ребенка отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. В настоящий момент полицейские ищут мать, отправлены запросы во все отделы гинекологии всех районных больниц.

Ранее в Екатеринбурге женщина утопила младенца в туалете городской больницы.
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