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Певица Пелагея удивила поклонников результатами недельного детокса в Кисловодске

Шоу-бизнес
Певица Пелагея удивила поклонников результатами недельного детокса в Кисловодске

Певица Пелагея удивила своих поклонников фотографиями, которые она опубликовала в социальных сетях после недельного детокса в Кисловодске.

Пелагея недавно отправилась на неделю в качестве отпуска в Кисловодск, где занялась своим здоровьем. Известно, что певица правильно питается, пьет минеральные воды, делает медитации.

Результаты недельного детокса она опубликовала в личном блоге, чем поразила подписчиков. Комментаторы отметили, что изменения заметны. По их мнению, звезда стала выглядеть гораздо лучше и похудела.

Ранее R&B-исполнительница Бьянка поделилась своим секретом экспресс-похудения к лету. Она рассказала, что принимает витамины и регулярно ставит детокс-капельницы.
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