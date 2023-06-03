Певица Пелагея удивила поклонников результатами недельного детокса в Кисловодске

Певица Пелагея удивила своих поклонников фотографиями, которые она опубликовала в социальных сетях после недельного детокса в Кисловодске.
Пелагея недавно отправилась на неделю в качестве отпуска в Кисловодск, где занялась своим здоровьем. Известно, что певица правильно питается, пьет минеральные воды, делает медитации.
Результаты недельного детокса она опубликовала в личном блоге, чем поразила подписчиков. Комментаторы отметили, что изменения заметны. По их мнению, звезда стала выглядеть гораздо лучше и похудела.
Ранее R&B-исполнительница Бьянка поделилась своим секретом экспресс-похудения к лету. Она рассказала, что принимает витамины и регулярно ставит детокс-капельницы.