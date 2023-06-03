Депутат Госдумы Костенко предложила сократить срок хранения кредитной истории

Кредитную историю россиян можно хранить три года вместо семи, заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.
Такая мера поможет в получении кредита тем, кто допускал просрочки в прошлом, считает политик. Старые огрехи мешают в получении ссуд даже тем, кто уже имеет достаточный доход и владеет собственностью, отметила Костенко.
Подобные изменения приведут к тому, что банки будут вынуждены ухудшать условия по займам для сокращения рисков, заявили в Центробанке и кредитных организациях. Они подчеркнули, что информация за три года не позволит в полной мере оценить надежность просителя.
Ранее Банк России ограничил выдачу кредитов гражданам с большой задолженностью. По мнению регулятора, реализация инициативы позволит сократить закредитованность россиян.