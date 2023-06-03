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Депутат Госдумы Костенко предложила сократить срок хранения кредитной истории

Общество
Депутат Госдумы Костенко предложила сократить срок хранения кредитной истории

Кредитную историю россиян можно хранить три года вместо семи, заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.

Такая мера поможет в получении кредита тем, кто допускал просрочки в прошлом, считает политик. Старые огрехи мешают в получении ссуд даже тем, кто уже имеет достаточный доход и владеет собственностью, отметила Костенко.

Подобные изменения приведут к тому, что банки будут вынуждены ухудшать условия по займам для сокращения рисков, заявили в Центробанке и кредитных организациях. Они подчеркнули, что информация за три года не позволит в полной мере оценить надежность просителя.

Ранее Банк России ограничил выдачу кредитов гражданам с большой задолженностью. По мнению регулятора, реализация инициативы позволит сократить закредитованность россиян.
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