В США прокомментировали передачу ВКС РФ истребителей Су-34

Тем не менее Су-34 является надежным инструментом для ведения сражений в небе, и свою эффективность истребитель уже успел доказать в Арктике и Сирии. Более того, по дальности полета он сопоставим с легкими бомбардировщиками Ту-22М и другими подобными самолетами.