Последняя партия ударных истребителей Су-34, считающихся самыми дальнобойными в мире, поступила на вооружение Воздушно-космических сил РФ. Состояние техники оценили обозреватели американского издания Military Watch Magazine.
Авторы публикации отметили, что скрытность данных машин довольно ограниченна. Причина тому — схожесть их радиолокационных сечений с оснащением крылатой ракеты.
Тем не менее Су-34 является надежным инструментом для ведения сражений в небе, и свою эффективность истребитель уже успел доказать в Арктике и Сирии. Более того, по дальности полета он сопоставим с легкими бомбардировщиками Ту-22М и другими подобными самолетами.
Меж тем российские военнослужащие ликвидировали командный пункт ВСУ недалеко от города Северск. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.